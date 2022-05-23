На эту тему президент Украины высказался во время разговора в Украинском доме в Давосе. Так, Зеленский подчеркнул, что сейчас россия однозначно превосходит Украину в количестве военной техники на Донбассе.
«Нам не хватает техники, потому что мы боремся против такого большого по размеру государства и большой по размеру армии государства. У них в 20 раз больше техники, сейчас на Донбассе 1:20», - рассказал Зеленский.
В то же время он подчеркнул, что на этом фоне успехи украинской армии на фронте выглядят еще более впечатляющими.
«Представьте себе, как крепки наши воины, какой у нас народ», - восхитился президент.
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Он заявил, что не хочет, чтобы в Украине погибали сотни тысяч человек. Зеленский подчеркнул, что для предотвращения этого сценария нашей стране нужна военная техника. В особенности – орудия большой дальности.
В ходе своего выступления президент Украины также заявил, что ближайшие недели войны будут крайне сложными: в отдельных районах россияне пытаются наступать, в других – подтягивают резервы или укрепляют позиции. Зеленский подчеркнул, что украинцам важно осознавать всю серьезность ситуации и продолжать бороться.
Напомним, новый взрыв в Мелитополе всполошил захватчиков.
Как сообщала Politeka, Пентагон сообщил о "подарках" Украине для защиты побережья.
Также Politeka писала, что в Минобороны рассказали, что делают оккупанты на Донбассе.