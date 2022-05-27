В эти дни маленькие и юные украинцы должны были бы стоять на торжественных линейках и под звуки последнего звонка мечтать о летних путешествиях, встречах с друзьями и приключениях.

Но вместо этого миллионы украинских детей были вынуждены покинуть свои дома, а возле их школ теперь звучит не последний звонок, а канонада вражеских пушек.

То, во что превратил "русский мир" школы на Луганщине показал председатель Луганской ОВА Сергей Гайдай.

"У наших детей сегодня не было традиционного праздника ... у нас, вообще, сейчас праздников нет. Те школьники, которых родители забрали в безопасность - смогли услышать последний звонок онлайн. Те дети, которые до сих пор остаются в бомбоубежищах области - слушали канонаду.

Дети на оккупированных территориях сегодня не смогли сказать на украинском - до зуcтрічі у вересні!

Дети теряют свои школьные годы, когда они имели бы только получать знания и готовиться к взрослой жизни...сейчас наши дети уже взрослые.

Простить потерянное детство невозможно...Наши школы - это пустые кирпичные коробки, через разбитые окна дует ветер, запах пожарища, вместо парт - только металлические основы...на уцелевших досках застыло 23 февраля...», - написал Гайдай на своей странице в Facebook, добавив к посту страшные фото.

Напомним, ранее сообщалось, что оккупанты уничтожили новую школу в Авдеевке.

Также появилась информация, смогут ли украинские дети пойти в школу с 1 сентября.

Кроме того сообщалось, что ВНО-2022 будут сдавать онлайн, обмудсмен раскрыл абитуриентам подробности.