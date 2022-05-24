Про це, як пише Politeka.net, в ефірі єдиного телемарафону заявив заступник міністра освіти Андрій Вітренко.
За його словами, опрацьовуються механізми, за яких 1 вересня розпочнеться офлайн-навчання в школах.
"Все залежить від ситуації в країні", - заявив Вітренко, додавши, що в Міносвіти складають списки шкіл з бомбосховищами, щоб забезпечити безпеку дітей і вчителів.
"За нашими планами, відкриються школи, які зможуть бути забезпечені бомбосховищами. Такі школи в Україні існують", - повідомив Вітренко.
Нагадаємо, в першій половині травня в Kyiv School of Economics заявили, що з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну повністю або частково зруйновані майже 1000 шкіл, понад 500 медустанов, понад 200 підприємств і 12 цивільних аеропортів. А загальний збиток сягає $600 млрд.
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Однак ці цифри і кількість зруйнованих шкіл, лікарень, підприємств і житлових будинків зростають з кожним днем. Так, днями окупанти знищили школу в Авдіївці, яку литовці з поляками відреставрували і здали в експлуатацію тільки 1 вересня.
Навчальний заклад згорів вщент після обстрілу фосфорними боєприпасами.
Нагадаємо, також повідомлялося, що українські вчителі безкоштовно отримають 43 000 ноутбуків від Google.
Крім того Politeka писала, що українці працюватимуть за новими правилами, Кабмін хоче поміняти закон.
Також Politeka повідомляла про новий закон про конфіскацію, який був підписаний президентом України.