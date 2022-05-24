В Україні проводиться аудит шкіл, які зможуть відкритися з 1 вересня.

Про це, як пише Politeka.net, в ефірі єдиного телемарафону заявив заступник міністра освіти Андрій Вітренко.

За його словами, опрацьовуються механізми, за яких 1 вересня розпочнеться офлайн-навчання в школах.

"Все залежить від ситуації в країні", - заявив Вітренко, додавши, що в Міносвіти складають списки шкіл з бомбосховищами, щоб забезпечити безпеку дітей і вчителів.

"За нашими планами, відкриються школи, які зможуть бути забезпечені бомбосховищами. Такі школи в Україні існують", - повідомив Вітренко.

Нагадаємо, в першій половині травня в Kyiv School of Economics заявили, що з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну повністю або частково зруйновані майже 1000 шкіл, понад 500 медустанов, понад 200 підприємств і 12 цивільних аеропортів. А загальний збиток сягає $600 млрд.

Однак ці цифри і кількість зруйнованих шкіл, лікарень, підприємств і житлових будинків зростають з кожним днем. Так, днями окупанти знищили школу в Авдіївці, яку литовці з поляками відреставрували і здали в експлуатацію тільки 1 вересня.

Навчальний заклад згорів вщент після обстрілу фосфорними боєприпасами.

Нагадаємо, також повідомлялося, що українські вчителі безкоштовно отримають 43 000 ноутбуків від Google.

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