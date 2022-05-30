Астролог Влад Росс объяснил, когда следует ожидать переломный момент в войне, а также рассказал, что сейчас будет происходить эскалация на фронте.

Об этом он рассказал на канале «Прогноз».

«Никакие переговоры во время ретроградного Меркурия пройти успешно не могут, поэтому я однозначно говорю, что Зеленский не должен допускать никаких переговоров – врагу нужно нанести ущерб», - отметил Влад Росс.

По словам эксперта, сейчас можно будет наблюдать военную эскалацию, потому что планета войны Марс 25 мая вошла в знак огня, а Юпитер там уже давно.

«Это будет самое жаркое лето, вплоть до того, что даже в Украине может быть до 40 градусов. У нас ожидается не только большая арена схватки, но ещё и будет раскаленная погода», - подчеркнул Влад Росс.

По мнению астролога, сейчас ни в коем случае нельзя идти на переговоры, а нужно отбивать свою землю, и тогда в июне настанет переломный момент в войне.

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