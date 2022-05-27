Радник глави ВП Олексій Арестович розповів, що Україну на фронті чекають важкі часи, а також назвав винних у цьому. За словами експерта, ми зараз дуже залежимо від західної допомоги, проте частина європейських еліт навіть після Бучі і Маріуполя не до кінця розуміють, навіщо взагалі допомагати Україні. Про це він розповів в інтерв'ю Politeka Online.

"Ленд-ліз західний, він запізнився з самого початку дуже сильно. Тому що, по суті, серйозна дискусія про нього почалася, а під ленд-лізом ми всю Західну допомогу розуміємо, тільки після Бучі, а це кінець березня, початок квітня. І він просто не встигає за темпами. А крім того, є і суб'єктивні причини. Ну тобто не розуміння частини західних еліт про те, А навіщо взагалі давати Україні зброю. Тому що, як би, вони не уявляють собі світ, де росія програла, а Україна виграла. І не знають, що робити з цим світом, і не готові до такого історичного ривка", - розповів Арестович.

Він також додав, що є й об'єктивні причини, чому затримуються поставки зброї в Україну. Так, за словами радника, не у всіх країн, які хочуть допомогти, є необхідне нам озброєння, або необхідна кількість цього озброєння.

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