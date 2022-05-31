Астролог Влад Росс рассказал, кто может заменить путина после его смерти.

Об этом он рассказал на канале «Знай 24» в программе «Что дальше?».

«Это (смерть путина, - Ред.) всё изменит, потому что путин – это единственный человек, который хочет этой войны. Даже не хочется его человеком называть, это не человек, а исчадие ада», - отметил Влад Росс.

По словам эксперта, если путин умрет, то война закончится.

«Шойгу уже вынесен за скобки – с ним покончено даже самим путиным. После войны всегда приходит к власти гражданский человек. Если в россии будут честные выборы, то на них выиграет человек, который выкладывает плитку в Москве и строит», - подчеркнул Влад Росс.

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