Об этом он рассказал на канале «Знай 24» в программе «Что дальше?».
«Это (смерть путина, - Ред.) всё изменит, потому что путин – это единственный человек, который хочет этой войны. Даже не хочется его человеком называть, это не человек, а исчадие ада», - отметил Влад Росс.
По словам эксперта, если путин умрет, то война закончится.
«Шойгу уже вынесен за скобки – с ним покончено даже самим путиным. После войны всегда приходит к власти гражданский человек. Если в россии будут честные выборы, то на них выиграет человек, который выкладывает плитку в Москве и строит», - подчеркнул Влад Росс.
Как сообщала Politeka, Данилов рассказал, что нужно сделать для окончания войны.
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Также Politeka сообщала, что экономист Владислав Иноземцев рассказал, когда начнутся серьезные провалы в российской экономике.