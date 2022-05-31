Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данилов попереджає, що війна з росією швидко не завершиться, і розповів, що ми повинні зробити, щоб перемогти. Про це він заявив в інтерв'ю виданню "Укрінформ".
На питання про те, які висновки можна зробити за майже 100 днів війни України з російськими окупантами, Данилов коротко відповів – "висновки робити ще рано". Також він вважає, що люди, які заявляли, що війна закінчиться швидко – говорили небезпечну річ.
"На жаль, війна ще триватиме, і нам до перемоги багато чого потрібно зробити. Нам дуже важко на фронті, йдуть бої на території Луганської, Донецької та інших областей нашої країни. До тих пір, поки вони не закінчаться, поки останній російський чобіт не піде з нашої території, нам не можна заспокоюватися. Завдання російської федерації по знищенню нашої держави ніхто не відміняв. І з цим слід жити, і всі наші рішення повинні прийматися з розумінням цієї аксіоми", - розповів Олексій Данилов.
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