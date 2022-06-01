В СБУ документируют зверства оккупантов, и с начала полномасштабного вторжения уже открыто более 10 тыс. производств.

Оккупанты не гнушаются открывать огонь, даже из крупнокалиберного оружия, зная, что там есть мирные жители. Об этом говорится в очередном перехвате разговора оккупанта с супругой, опубликованном СБУ.

Он рассказал, что командир бригады, узнав, что подопечные не смогли зайти в деревню, дал команду открыть огонь из всех средств. Сравнять с землей все населенные пункты, которые не могут захватить военным путем.

"Комбриг приезжает: вы что, оху*ли? Два дня уже деревню не можете взять? Ну, там же гражданские, – отвечают наши. Да вообще пох*й! Откат полтора километра и залп из всех пушек!.. и все, просто сравнили с землей... и у**опов, и мирных, там всех подряд", – рассказал своей жене захватчик.

Его подразделение сейчас находится на Донбассе.

В СБУ подчеркнули, что благодаря таким перехватам, в ведомстве документируют зверства оккупантов, и с начала полномасштабного вторжения уже открыто более 10 тыс. производств.

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