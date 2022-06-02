«В блиндажах украинцев чище и комфортнее, чем в квартирах россиян».

Об этом в своем телеграм-канале пишет активист, общественный деятель и военнослужащий ВСУ Евгений Карась, комментируя кадры, сделанные в украинских блиндажах.

На фото попали уютные интерьеры с искусственными цветами, картинами на стенах, простенкой мебелью и даже душевой кабиной.

Увиденное поразило украинцев. В Сети шутят, что душевую кабину ни в коем случае нельзя показывать российским захватчикам – «постреляются» и что еще надо поставить бильярд и выкопать бассейн.

"Я бы там жил", "хозяева потому что, а не бомжи", "уютненько", "можно гостиницу открывать", «это какой-то спокойный участок фронта? я тиктоки видел из наших блиндажей, там **ашит так, что грунт сыпется", "искусственный фикус лучше всего", "Фреймут одобряет", "наши ребята топ", "Украина - это таланты", " плейстейшн надо?", «ничего себе, там даже баня есть», - иронизируют пользователи соцсетей.

Напомним, под оккупированным Мелитополем оккупанты разбились на украденном авто. Как сообщает местное СМИ, двое солдат погибли, еще трое были госпитализированы.

Также стало известно, что во время масштабной наступательной операции ВСУ на юге Украины подразделения полка имени К. Калиновского заставили врага оставить одну из своих позиций и отступить.

Кроме того Politeka.net писала, что телеведущая Лилия Ребрик показала жилой дом, в который попала ракета.

Напомним также, что украинская "Красная калина" уже гремит под стенами Кремля.