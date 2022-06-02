Частини перекриттів будинку зараз просто звисають над проїжджою частиною і можуть впасти.

Як повідомляє Politeka.net, телеведуча Лілія Ребрик під час нових зйомок відвідала багатоповерховий житловий будинок на Лобановського, 6а в Києві, який був зруйнований російською ракетою 26 лютого. Телеведуча побувала всередині і показала в своїх Сторіз наслідки.

Вона повідомила, що в будинку 27 поверхів, але з 18 по 21 поверхи зруйновані. Через це останні чотири поверхи просто повисли в повітрі.

"Колись це було місце щасливих людей, а тепер це місце зруйнованих доль. Тут були квартири сімей, які мріяли, будували, народжували і виховували дітей. Серце просто розривається від болю. Вони планували в цьому житті щось зробити. Ми будемо кричати на весь світ про ці страшні події. Щоб про нас не забували. Щоб зупинити цих чумних виродків", - зазначила Лілія Ребрик і не стримавшись розплакалася.

Частини перекриттів будинку зараз просто звисають над проїжджою частиною і можуть впасти. На багатьох поверхах не залишилося ні перекриттів, ні стін, ні вікон. Одні зяючі діри і шматки арматури.

Нагадаємо, що Лілія Ребрик заінтригувала кадрами з красунями-дочками в костюмах.

Як повідомляла Politeka, Лілія Ребрик розповіла, що змусило її сумувати у свято.

Також Politeka писала, що Ребрик розповіла, як побувала у своїй рідній школі, фото.