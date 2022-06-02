Об этом сообщил заместитель руководителя Офиса Президента Кирилл Тимошенко.

"На сегодня задача номер один - это сохранение действующих тарифов на газ и тепло для населения, то есть 7 420 грн (с НДС) за 1 000 куб. метров", - пояснил политик.

Представитель ОП сообщил, что, чтобы избежать кризиса тарифов, Правительство зафиксировало стоимость реализации природного газа производителям тепловой энергии, в том числе для объединений совладельцев многоквартирных домов, жилищно-строительных (жилищных) кооперативов, управляющих многоквартирных домов необходимых для оказания услуг по горячему водоснабжению по цене 7 420 грн (с НДС) за 1 000 куб. метров + транспортировка газа (указанный тариф действует с осени прошлого года).

Также Тимошенко в очередной раз подчеркнул, что цены на газ для населения должны остаться без изменений на период войны.

Отметим, ранее президент Владимир Зеленский заявил, что Правительство также продолжит действие тарифа на электроэнергию в размере 1,44 грн за кВт*ч для украинских домохозяйств, которые потребляют меньше 250 кВт*ч за месяц. По его словам, в определенный предел потребления входит 80% украинцев.

Напомним, в Пенсионном фонде предупредили украинцев о важных изменениях.

Также сообщалось, за что украинцам снова придется платить штрафы до 51 тысяч гривен.

Также Politeka.net писала, что НБУ принял радикальное решение, что изменится с 3 июня и что будет с курсом валют.