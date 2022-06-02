З 1 червня знову почали працювати стаціонарні пункти габаритно-вагового контролю.

Про це стало відомо з повідомлення Державної служби України з безпеки на транспорті. Мова йде про Київську область.

"Укртрансбезпека закликає вантажовідправників та перевізників дотримуватися встановлених габаритно-вагових норм. Доброчесне ведення бізнесу дозволить зберегти дороги та уникнути непередбачених збитків", - зазначили у відомстві.

Штрафи накладатимуться відповідно до чинного законодавства, а саме:

від 5% до 10% – 8500 грн;

від 10% до 20% – 17000 грн;

від 20% до 30% – 34000 грн;

понад 30% встановленої норми – 51 000 грн.

Відзначимо, що з 1 жовтня 2021 року в Україні втупили в силу закони, що передбачають автоматичну фіксацію порушень у сфері габаритно-вагового контролю.

Додамо, що з початком війни "Укртрансбезпекою" був призупинений контроль дотримання вагових норм.

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