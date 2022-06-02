З 1 червня знову почали працювати стаціонарні пункти габаритно-вагового контролю.
Про це стало відомо з повідомлення Державної служби України з безпеки на транспорті. Мова йде про Київську область.
"Укртрансбезпека закликає вантажовідправників та перевізників дотримуватися встановлених габаритно-вагових норм. Доброчесне ведення бізнесу дозволить зберегти дороги та уникнути непередбачених збитків", - зазначили у відомстві.
Штрафи накладатимуться відповідно до чинного законодавства, а саме:
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від 5% до 10% – 8500 грн;
від 10% до 20% – 17000 грн;
від 20% до 30% – 34000 грн;
понад 30% встановленої норми – 51 000 грн.
Відзначимо, що з 1 жовтня 2021 року в Україні втупили в силу закони, що передбачають автоматичну фіксацію порушень у сфері габаритно-вагового контролю.
Додамо, що з початком війни "Укртрансбезпекою" був призупинений контроль дотримання вагових норм.
Нагадаємо, деякі українці в червні отримають пенсії з доплатами.
Також повідомлялось, що з'явилось термінове попередження щодо виплат українцям в розмірі 3000 тисяч гривень.
Також Politeka.net писала, що українців розлютило повідомлення ПриватБанку про нові правила з 1 червня.