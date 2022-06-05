Об этом рассказал советник главы Офиса президента Алексей Арестович в интервью DW.

"Стратегический замысел – выйти на административные границы Донецкой и Луганской областей. Захватить всю Херсонскую, частично Запорожскую область, зайти в Запорожье и Николаев, что создаст предпосылки для дальнейшего наступления к захвату Днепра и Одессы", - заявил Арестович.

При этом, как отметил представитель ОП, неизвестно, сколько усилий и времени понадобится оккупантам, чтобы сосредоточить в тех регионах достаточную группировку войск. Также Арестович добавил, что способность ВСУ вести оборону и срывать планы врага полностью зависит от военной помощи западных союзников.

Эксперт также высказался об анонсированных поставках Украине дальнобойных систем HIMARS и M270 MLRS, которые могут кардинально изменить ситуацию на фронте.

"Если этих систем будет хотя бы два дивизиона - то отношении способности российских войск проводить наступательные операции оперативного уровня будет поставлен большой знак вопроса. Если дадут меньше - правила игры изменятся в нашу пользу, но россия будет способна продолжать наступление, хотя ей будет намного больнее это делать, будут огромные потери, что тоже хорошо, потому что время играет на нас. Третий вариант - нам дадут их столько, что мы сможем не просто сдерживать русских, а проводить контрнаступление во многих направлениях", — пояснил Арестович.

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