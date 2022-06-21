Сегодня, 21-го июня, начинается астрономическое лето. Сегодня же-самый длинный день в году. И, соответственно, самая короткая ночь.

Об этом, как пишет Politeka.net, напоминает известный синоптик Наталка Диденко.

Что же касается прогноза на 22 июня, то этот день воздух в Украине будет комфортным.

"Температура в течение дня составит +20+26 градусов, а местами на Севере и в центральных областях +17+22 градуса. Ветер северо-западный, 5-12 метров в секунду, возможны более сильные порывы. Осадки распределятся в среду неравномерно. Дожди с грозами пройдут завтра в северных, центральных областях Украины. На Западе дожди затронут только Ровенщину и Волынь. Поздно вечером еще также затронут Запорожье, Херсонщину, Крым. Значительная часть западных областей, восточных и Юга будет принадлежать сухой погоде", – рассказала Диденко.

В Киеве 22-го июня, в первый день астрономического лета, ожидается дождь с грозой, снижение температуры воздуха до +20 градусов, порывистый северо-западный ветер.

В дальнейшем, по словам синоптика, в Украине сильная жара маловероятна, предполагается комфортная температура воздуха.

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