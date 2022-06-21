Громадяни, які прихистили в своїх будинках людей, постраждалих від бойових дій, можуть отримати допомогу від Червоного Хреста України через ПриватБанк. Про це повідомили в телеграм-каналі банку. Організація в рамках міжнародного співробітництва починає виплату компенсацій за тимчасове розміщення переселенців за програмою Прихисток через платіжну систему PrivatMoney.

Компенсацію можуть отримати власники житлових приміщень, безоплатно розміщують в них всередині переміщених осіб (гість обов'язково повинен мати статус ВПО). Розмір компенсації становить 14.77 грн за людину на добу, 450 грн за людину на місяць. Кошти будуть перераховані переказом на банківський рахунок через платіжну систему PrivatMoney.

Як отримати компенсацію?

Зареєструвати своє житло на сайті: https://prykhystok.gov.ua/, не пізніше наступного дня подати заяву до органів місцевого самоврядування (виконавчого комітету), вказавши ім'я та по батькові кожної з розміщених осіб та додаючи копії документів, що засвідчують їх особи.

У день припинення розміщення внутрішньопереміщеної особи або зміни їх кількості подати заяву з інформацією про зміну переліку проживаючих осіб.

Звернутися до виконавчого комітету сільської, селищної, міської ради за місцем знаходження жилого приміщення для отримання грошової допомоги.

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