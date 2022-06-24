Представители ПФУ объяснили, сохраняется ли за пенсионером выплата пенсии, если ему предоставили статус пропавшего без вести.

"Человек приобретает статус такого, что пропал без вести при особых обстоятельствах, с момента внесения о нем сведений, содержащихся в заявлении о факте исчезновения, в Единый реестр лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах, в порядке, предусмотренном законодательством, и считается, что он пропал без вести при особых обстоятельствах, с момента подачи заявителем заявления о факте исчезновения человека", — сказано в сообщении ПФУ.

После установления пенсионеру статуса лица, пропавшего без вести при особых обстоятельствах, выплата пенсии приостанавливается. Выплата пенсии возобновляется после личного обращения человека в органы Пенсионного фонда Украины.

В Пенсионном фонде добавили, что согласно статье 47 Закона Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании" пенсия выплачивается пенсионеру по месту фактического проживания пенсионера в пределах Украины. А учитывая Закон Украины “О правовом статусе лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах”, человек, пропавший без вести, является физическим лицом, в отношении которого в течение определенного времени нет сведений о его местонахождении.

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