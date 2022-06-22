Українці, постраждалі від розв'язаної росією війни, зможуть отримати велику компенсацію від Європейського суду з прав людини.

Про те, як це зробити, повідомило на своїй сторінці в Фейсбук Міністерство цифрової трансформації України. Зазначається, що сума компенсацій для українців може скласти від 5 до 30 тисяч євро.

Для отримання виплат необхідно подати заяву до Європейського суду з прав людини протягом чотирьох місяців з моменту, коли ви постраждали від російської агресії, проте не пізніше 16 січня 2023 року.

Для подачі заяву потрібно:

Заповнити форму на сайті: https://espl.com.ua

Завантажити документ на комп'ютер, роздрукувати, покласти в конверт і наклеїти на нього адресу ЄСПЛ (він сформується автоматично при заповненні заяви на сайті)

Надіслати заяву в одному з відділень Укрпошти (для відправника послуга безкоштовна).

Українці також зможуть подавати заяву за своїх родичів, якщо вони не можуть цього зробити самостійно.

Термін розгляду заяви може становити від одного року.

Окремо наголошується, що приводами для звернення до ЄСПЛ можуть стати наступні випадки: вбивство близьких, поранення або тортури, незаконне затримання або руйнування майна. Вибиті вікна в машині або квартирі також є приводом для звернення до суду. Всі ці випадки описані в Конвенції про захист прав і основних свобод і додаткових протоколах до неї.

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