"Суббота и воскресенье в Украине вернут теплую, к жаре, воздушную массу. Лето есть лето".

Об этом, как пишет Politeka.net, сообщает известный синоптик Наталья Диденко.

Так, по ее словам, температура воздуха в течение дня будет +25+30 градусов. В субботу, 25 июня, местами на Севере и в Центре +22+25 градусов. Ветер будет восточный, северо-восточный, умеренный, при грозах порывистый, "до сильного". Кроме того ожидаются дожди.

"В субботу наиболее вероятные, с грозами, пройдут в восточных, центральных областях, немного затронут Север, в западных областях завтра сухо. Южная часть будет в дождях ближайшей ночью, а завтра днем лишь в Крыму задержится влажный воздух. В воскресенье, как бы это сказать?

Представьте себе коридоры школы во время школьного перерыва. Ну, как когда-то. Так и дожди 26-го июня - разбегутся веерообразно, могут ливануть в любом месте, в любое время", - предупредила Диденко, добавив, что на всякий случай украинцам нужно взять зонтик.

То есть, объясняет Диденко, атмосфера в воскресенье ожидается неустойчивой.

"Но чтобы какие - то длительные ливни-то вряд", - добавила синоптик.

В Киеве завтра, в субботу, местами возможен дождь с грозой. Температура воздуха повысится до +26 градусов. В воскресенье вероятность дождя меньше, а вот температура воздуха может подняться до +29.

Ветер в столице будет восточный, северо-восточный, умеренный.

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