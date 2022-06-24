Представники ПФУ пояснили, чи зберігається за пенсіонером виплата пенсії, якщо йому надали статус зниклої безвісти особи.

"Особа набуває статусу такої, що зникла безвісти за особливих обставин, з моменту внесення про неї відомостей, що містяться у заяві про факт зникнення, до Єдиного реєстру осіб, зниклих безвісти за особливих обставин, у порядку, передбаченому законодавством, та вважається такою, що зникла безвісти за особливих обставин, з моменту подання заявником заяви про факт зникнення особи", — сказано в повідомленні ПФУ.

Після встановлення пенсіонеру статусу особи, зниклої безвісти за особливих обставин, виплата пенсії призупиняється. Виплата пенсії поновлюється після особистого звернення людини до органів Пенсійного фонду України.

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У Пенсійному фонді додали, що згідно зі статтею 47 Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" пенсія виплачується пенсіонеру за місцем фактичного проживання пенсіонера в межах України. А враховуючи Закон України “Про правовий статус осіб, зниклих безвісти за особливих обставин”, особа, зникла безвісти, є фізичною особою, стосовно якої протягом певного часу немає відомостей про її місцеперебування.

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