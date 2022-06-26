Об этом жена президента Владимира Зеленского рассказала в интервью французскому телеканалу France 5.
Зеленская откровенно ответила на вопрос, не думала ли она о том, чтобы покинуть Украину.
"Да, действительно. Это было мое взвешенное решение. У меня не было желания покидать Украину. У меня не было желания быть вдали от Родины и далеко от своего мужа", — заявила первая леди.
Зеленская добавила, что, хотя она неделями не видится с мужем, все равно чувствует, что она рядом с ним и поддерживает его таким образом.
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"Гораздо труднее смотреть на то, что происходит с твоей страной, твоими людьми издалека. Гораздо легче эмоционально для меня быть именно здесь. Я там, где я хочу быть. И я там, где я должна быть. Мне кажется от этого спокойнее", — пояснила супруга президента.
Кроме того, Елена Зеленская призвала французов не забывать о войне в Украине, помогать украинцам, которые были вынуждены покинуть свои дома, и не верить российской пропаганде.
Напомним, оккупанты запустили ракету критически низко над украинской АЭС.
Как сообщала Politeka, в ОП резко высказались о вступлении Украины в НАТО и новой стратегии Альянса.
Также Politeka писала, что в Генштабе предупредили о местах наступления и концентрации сил оккупантов.