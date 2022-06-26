Російські окупанти створюють загрозу ядерної катастрофи не лише для України, а й усієї Європи.

Пресслужба держпідприємства "Енергоатом" заявила, що росія у неділю, 26 червня, знову вдалася до ядерного тероризму – о 6:00 ворожа ракета пролетіла критично низько над Південноукраїнською АЕС.

Проліт ракети над АЕС було зафіксовано на відео. Вона летіла із півдня на північ України.



"Вчергове звертаємо увагу міжнародної спільноти на факти бездумних дій росіі. Вона продовжує ставити під загрозу безпеку не лише України, а й усієї Європи. Адже будь-яке пошкодження діючого енергоблоку матиме дуже серйозні наслідки і може загрожувати світові страшною ядерною катастрофою!", — сказано в повідомленні.

В "Енергоатомі" припускають, що ціллю цієї ракети був Київ, де з самого ранку лунали вибухи.

Подробиці ракетної атаки по Києву розкрили в ДСНС України: внаслідок обстрілу пожежа охопила багатоповерховий житловий будинок в Шевченківському районі столиці.

Рятувальники встановили, що сталося загоряння у 9-поверховому житловому будинку з частковим руйнуванням 7, 8 та 9 поверхів. Загальна площа загоряння склала 300 кв.м. Під завалами знаходилися люди, зараз їх евакуюють та надають медичну допомогу.

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