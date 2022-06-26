Российские оккупационные войска продвинулись на север и юго-восток от Бахмута в Донецкой области.

В то же время враг провалил попытки пройти на юго-восток от Изюма в сторону Славянска. Об этом сообщается в последнем отчете американского Института изучения войны (ISW).

Аналитики констатируют, что оккупанты постепенно продвигались на восток от Бахмута. Речь идет о неустановленных подразделениях 5-й общевойсковой армии рф, которые вели бои в районе Покровского и Пилипчатино в пределах 15 км северо-восточнее города.

Также сообщается, что оккупанты продвинулись на один километр в районе поселка Роты и села Вершины, расположенных в 10 км к юго-востоку от Бахмута. В "ДНР" заявили, что якобы "взяли под контроль" село Кодема в 15 км от Бахмута.

Согласно данным экспертов ISW, захватчики провели серию неудачных штурмовых операций к северу от Донецка. Они также вели бои в районе Ясиноватой, Константиновки, Васильевки, Ню-Йорка, Марьинки и Каменки, но не достигли успехов в этих районах.

Вдоль Южной оси войска рф сосредоточились на защите оккупированных рубежей и проведении локальных атак с целью вернуть утраченные позиции.

Напомним, оккупанты запустили ракету критически низко над украинской АЭС.

Как сообщала Politeka, в ОП резко высказались о вступлении Украины в НАТО и новой стратегии Альянса.

Также Politeka писала, что в Генштабе предупредили о местах наступления и концентрации сил оккупантов.