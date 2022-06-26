Погода в июле может быть непредсказуемой: на территории Украины синоптики фиксировали температуру от -1 до +41 градусов.

Укргидрометеоцентр дал предварительный прогноз погоды на июль 2022 года.

Синоптики отметили, что средняя месячная температура воздуха, по данным многолетних наблюдений, в июле составляет 19-24.8°, в Карпатах 13-18° тепла.

Абсолютный минимум температуры воздуха 1-9° тепла, в южной части местами 10-12° тепла, на высокогорье Карпат до 1° мороза. Абсолютный максимум температуры воздуха 34-39°, в южных, восточных, юго-восточных областях и в Крыму местами 40-41°, в горных районах 26-33°.

Эксперты Укргридрометцентра прогнозируют, что в этом году в июле средняя месячная температура воздуха предполагается 21-26° тепла (в Карпатах 17-19°), что на 1,5-2° выше нормы.

При этом месячное количество осадков ожидается 34-96 мм (в Карпатах до 150 мм), что в пределах месячной нормы. В юго-западных областях несколько меньше нормы.

Также в Укргидрометцентре предупреждают, что 26-27 июня в южных, большинстве западных, Житомирской, Винницкой, Донецкой, а 27 июня и Киевской областях будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности.

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