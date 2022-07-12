В июне потребительская инфляция в годовом исчислении ускорилась до 21,5%.

Об этом, как пишет Politeka.net, сообщили в Нацбанке со ссылкой на данные Госстата.

Так, прежде всего на темпы роста цен влияла полномасштабная война. А именно нарушение цепочек снабжения, сокращение предложения отдельных товаров, увеличение расходов бизнеса, разрушение мощностей и инфраструктуры в результате террористических действий россии и оккупации отдельных территорий.

Кроме того, на цены также давило ухудшение инфляционных ожиданий, в частности, из-за роста спроса на товары долгосрочного использования.

В то же время, как подчеркивается, фиксация официального курса гривни к доллару США и тарифов на газ и тепло, а также частичное налаживание поставок продукции сдерживали инфляцию.

Что касается цен, то существенно подорожало горючее. Это произошло из-за дефицита на внутреннем рынке и высокой стоимости на мировых рынках.

Также ускорился рост цен на мясные и рыбные продукты, сливочное масло, маргарин, мучные изделия и безалкогольные напитки. Причина этого - удорожание энергоносителей и нарушение цепей поставок.

Более быстрыми темпами росли цены на электронику, товары для дома, автомобили, фармацевтические товары и товары для личного ухода.

В частности, это связано с возвращением граждан домой и ограниченным предложением товаров. Опять же из-за логистических проблем. Под влиянием высокого спроса в относительно безопасных регионах дорожала аренда жилья.

В то же время замедлился рост цен на подсолнечное масло: предложение увеличилось из-за ограниченных возможностей экспорта.

Стоимость услуг гостиниц и пансионатов также росла более низкими темпами.

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