Сотні тисяч українців, які отримують пільги на житлово-комунальні послуги, протягом липня отримають на свої рахунки залишки коштів таких пільг, які не були використані протягом опалювального сезону 2021-2022.

Як повідомляє Politeka.net з посиланням на Міністерство соціальної політики, в результаті люди отримають на свої рахунки кошти на загальну суму майже 410 мільйонів гривень.

За словами міністра Марини Лазебної, регіональні органи соціального захисту перевірили суми залишків пільг, які були сформовані на облікових записах пільговиків станом на 1 червня. Наразі перевірку завершено і всю необхідну інформацію передано до Ощадбанку.

«Протягом липня Ощадбанк зарахує на рахунки пільговиків зазначені залишки коштів. Про таке перерахування Ощадбанк поінформує людей смс-повідомленнями або інформаційними повідомленнями через електронні засоби зв’язку», - йдеться у повідомленні міністерства.

Також у міністерстві підкреслюють, що якщо у людини, яка отримує пільги, немає відкритого рахунку в АТ «Ощадбанк”, то його можна відкрити – для цього необхідно подати заяву до "Ощадбанку" до грудня поточного року.

«Тобто, подати заяву про відкриття рахунку пільговики можуть протягом липня‒грудня», - пояснили у міністерстві.

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Також повідомлялось, що Нацбанк України вводить в обіг нові монети.

Крім того повідомлялось, що з 11 липня в Україні вводяться нові штрафи і заборони.