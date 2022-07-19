Очное обучение в Украине может возобновиться только при выполнении ряда условий и иметь определенные особенности.

Об этом пресс-секретарь Министерства внутренних дел Алена Матвеева сообщила на пресс-конференции 19 июля.

С 1 сентября очное обучение в Украине может возобновиться только в тех образовательных учреждениях, которые будут полностью отвечать требованиям безопасности во время военного положения.

Условия возобновления очного обучения в школах:

• проверка их и близлежащих территорий на наличие взрывоопасных предметов;

• проверка готовности систем оповещения, в частности, доступность информации для детей с нарушениями зрения и слуха;

• организация и маркировка путей эвакуации и регулярные учения по эвакуации школьников в бомбоубежища;

• наличие укрытий доступных для всех участников учебного процесса;

• обеспечение необходимых условий для пребывания и обучения школьников в бомбоубежищах;

• Wi-Fi в укрытиях для проведения занятий школьников (по возможности);

• запасы воды и медикаментов;

• организовать проведение уроков безопасности, тренировок по действиям при воздушной тревоге;

• учебные занятия по предоставлению домедицинской подготовки, здравоохранения;

• усиленная охрана учебных заведений;

• при необходимости обеспечить подвоз и сопровождение школьников в школу.

В рамках проекта "Безопасная образовательная среда в школе" предусмотрено размещение в учебных заведениях информационных стендов. Работники Национальной полиции и ГСЧС проведут уроки безопасности в каждой школе, чтобы предоставить детям разъяснение информации на стендах.

Кроме того, в начале учебного года представители МВД проведут уроки безопасности с учителями.

Формат обучения

В новом учебном году предусмотрен учебный процесс в очном формате, дистанционно и смешанная форма (сочетает очный и дистанционный режимы).

Решения о форме обучения разные регионы или отдельные учебные заведения будут принимать самостоятельно.

Изменения в обучающей программе

Изменения будут касаться учеников 6-11 классов. В частности, к предмету "Защита Украины" будут добавлены сведения о минной безопасности, в том числе как обращаться, когда заметили взрывоопасные предметы, куда сообщать, чего делать нельзя.

Мобильное приложение для школьников

Запланирована также разработка алфавита безопасности для школьников и соответствующего мобильного приложения, чтобы ребенок мог получить ответы на все вопросы безопасности.

"Мы не забываем и о тех ежегодных вызовах, которые были до начала военного положения, – это правонарушения, совершенные детьми и против детей. Продолжаем работать и в этом направлении. Среди приоритетных направлений проведения мероприятий в учебных заведениях остаются противодействие домашнему насилию, буллингу, безопасное поведение в интернете, профилактика употребления детьми алкогольных напитков, табачных изделий, наркомании и ответственность детей за совершение правонарушений», – отметила Матвеева.

Проект "Школьный офицер полиции"

Проект был начат в 2016 году и преследовал цель создания безопасной среды во время учебного процесса. В новом учебном году среди обязанностей школьного офицера полиции останутся разъяснения по правилам и безопасности дорожного движения, вредному влиянию алкогольных напитков, наркотических средств и табака. В то же время в условиях военного положения запланировано уделить дополнительное внимание мероприятиям по национально-патриотическому воспитанию и улучшению психологически-физического состояния детей.

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