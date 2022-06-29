У зв'язку з перерахунком прожиткового мінімуму в липні українці отримають нові пенсії та допомоги. Зміни також торкнуться пенсіонерів, які втратили працездатність. Про це повідомили на сторінці Пенсійного форда в Facebook.

З 1 липня прожитковий мінімум зросте до 2027 гривень, зараз цей показник становить 1934 гривні, враховується прожитковий мінімум для осіб, які втратили працездатність.

Таким чином законне підвищення пенсії поширюється на всі категорії пенсіонерів:

Мінімальна пенсія від 1 липня зросте на 93 грн – від Від 1 934 до 2 027 грн,

від 1 липня зросте на 93 грн – від Від 1 934 до 2 027 грн, Максимальна пенсія збільшиться на 930 грн — від 19 340 до 20 270 грн.

З 1 липня українцям підвищать надбавку за стаж, що перевищує норму. За кожен наступний рік (для жінок від 30 років і для чоловіків від 35 років) будуть доплачувати 20,27 грн, зараз доплачують 19,3 грн.

У відомстві зазначають, що збираються проіндексувати пенсії за планом, однак не знають, чи вистачить на підвищення коштів у державному бюджеті.

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