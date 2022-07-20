В Гане зарегистрированы два случая заболевания смертельным вирусом Марбург (или Марбургский вирус), вызывающим сильнейшую геморрагическую лихорадку.

Оба пациента с подтвержденным диагнозом скончались в больнице, пишет Politeka.net со ссылкой на ВВС.

Власти Ганы заявляют, что относятся к ситуации с повышенной серьезностью. 98 человек уже отправлены на строгий карантин.

Marburg virus outbreak in Ghana: What you need to knowhttps://t.co/FWZe1GW6At — HT Life&Style (@htlifeandstyle) July 20, 2022

Как сообщают в ООН, пациенты не были связаны между собой, но находились в одной больнице с идентичными симптомами: высокая температура, диарея, тошнота и рвота.

Один из них, 26-летний житель Ганы, поступил 26 июня и скончался на следующий день. Второй был госпитализирован 28 июня и в тот же день умер.

По словам регионального директора ВОЗ, власти Ганы уже начали готовиться к возможной вспышке. И это очень важно, поскольку Марбург может очень легко выйти из-под контроля.

Уточняется, что с погибшими пациентами контактировали около 90 человек, включая медработников - сейчас все они находятся под наблюдением специалистов.

Заражение вирусом Марбург вызывает заболевание, коэффициент летальности при котором достигает 88 процентов. Однако он может быть существенно более низким при условии оказания надлежащей медицинской помощи.

Марбургский вирус передается людям от летучих мышей и распространяется среди людей путем передачи от человека человеку: через жидкости организма - кровь, экскременты, пот и слюну.

NCDC on High Alert Amid Confirmation of Marburg Virus in Ghana https://t.co/sfYgzueTBv — Lera24.com (@Lera24news) July 20, 2022

Свое название вирус получил в связи с тем, что впервые был выявлен в Германии в 1967 году. Тогда от него умерли семь человек. Но с тех пор случаи в Европе не повторялись.

На данный момент зарегистрированных вакцин или противовирусных препаратов для лечения марбургской вирусной болезни нет.

На ранних стадиях заболевший испытывает головную и мышечную боль, озноб и усталость.

По мере течения заболевания симптомы усугубляются, начинаются болезни печени, сопровождаемые желтухой, потерей веса и кровотечением изо рта и носа.

Тем временем Всемирная организация здравоохранения проинформировала общественность об очередной вспышке коронавируса на европейской части континента.

Так, сообщается, что в Европе началась новая волна коронавируса, вызванная вариантами Омикрон-коронавируса.

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