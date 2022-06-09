Солістка гурту "Лісапетний батальйон" Наталія Фаліон, яка кілька років тому поховала сина, пережила ще одну трагедію.

В інтерв’ю програмі "Зірковий шлях" артистка розповіла, що її чоловік Сергій у вересні помер від ускладнень коронавірусу.

"Дуже важко, коли тебе залишає людина, до якої ти нарешті звикла, з якою почувалася захищеною, як ніколи. Як щастя пропало. Але я вже втратила сина, я цю втрату дуже болісно пережила, і втрату коханого теж", — розповіла Наталія Фаліон.

Співачка вважає, що жінки стійкіші за чоловіків і легше можуть пережити втрату.

"Жінки дуже сильні, чоловіки ще позаздрять, ми завжди стаємо на ноги. Ми не ламаємося, лише можемо трішки зігнутися. Ніколи сумувати, є обов’язок життєвий, люди, які на тебе дивляться, на твої біль і радість. Нехай бачать тебе радісною, а біль залишиться для подушки, для ночі, коли ти сама, думки повертають тебе до щасливих і тяжких днів", — поділилася артистка.

Також зірка "Лісапетного батальйону" дала кілька порад жінкам, які втратили коханого.

"Не треба заглиблюватися, копирсатися у душі, ставити Богу питання: у чому я винна? Чому так сталося? А як би було по-інакшому? Мозок не має відповіді на ці питання і починає тебе руйнувати. Просто перегорніть ту сторінку і пригадуйте тільки хороше, адже і того могло не бути", - сказала Фаліон.

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