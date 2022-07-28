Об этом, как пишет Politeka.net, сообщила известный синоптик Наталья Диденко. По ее словам, везде будет царить жара.

«В южной части Украины часть этого жаркого орнамента будет более нежной, несмотря на испанско-греческие +35+37 градусов, попадет в пределы +30+33 градусов», - рассказала Диденко.

По ее словам, жара также затронет часть наших центральных областей и юго-запад Украины. На остальной территории в течение дня, 29 июля, температура воздуха будет 25+29 градусов.

В пятницу будет преобладать сухая солнечная погода, лишь днем ​​в Черновицкой, Ивано-Франковской и вечером в Винницкой области возможен кратковременный дождь с грозой. В Киеве этот день будет солнечным, без осадков. Температура воздуха ночью +17 градусов, завтра днем ​​+28 градусов.

«Температура воды в Днепре, в окрестных водоемах сейчас колеблется в пределах 22-24 градусов. Для купания – хорошо, но внимательно смотрите, можно ли купаться в определенных местах, нет ли запретов. Береженного Бог бережет, не прибавляйте лишних хлопот спасателям и соответствующим нашим службам. У них и так работы хватает», - призвала синоптик, добавив, что погода в ближайшее время ожидается без особых форс-мажоров.

Напомним, значительная часть Европы находится под сильнейшей жарой с беспрецедентными максимумами в некоторых местах.

В 27 странах Европейского Союза с начала года пожары опустошили в общей сложности 517 881 гектар, то есть более 5 тысяч км.

Метеорологические службы подчеркивали, что уже есть основания говорить о климатической аномалии.

Сухая жаркая погода спровоцировала масштабные лесные пожары и более тысячи жертв.

Напомним, в это время Китай накрыла мощная стихия - не видно ни неба, ни солнца.

Также сообщалось, что рекордная жара уже вызвала сильные пожары в Великобритании. Там из-за огромной температуры воздуха деформировались автодороги и рельсы железных дорог.