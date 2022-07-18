Такий прогноз дала синоптик Наталка Діденко.
Вона повідомила, що вівторок буде й надалі найспекотнішим у Західній Європі. Спека до +35+40 градусів ймовірна у Франції, Великій Британії та Німеччині. Відзначимо, в Португалії та Іспанії за останні дні внаслідок сильної спеки загинуло більше тисячі людей, в основному літніх.
"В Україні повітря очікується завтра свіжим, повітряна маса повсюди - помірно тепла, впродовж дня +20+25 градусів, у південній частині та на Закарпатті +25+28 градусів. Антициклон зумовить суху сонячну погоду в більшості областей України, лише хвостики північних атмосферних фронтів черкнуть по нашим північним областям - тому там місцями очікуються дощі з грозами", — прогнозує Діденко.
У Києві 19-го липня температура повітря коливатиметься в межах +22, +23 градусів. Вдень у вівторок збільшиться хмарність, пройде невеликий дощ, місцями очікується гроза.
За даними синоптика, поки що в Україні переважатиме помірно тепла погода, в другій половині тижня градуси підвищаться.
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