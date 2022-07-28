Новую разновидность штамма COVID-19 "Омикрон", который называют типом "ВА.5", уже зафиксировали в Украине. Об этом сообщается в Telegram Министерства здравоохранения Украины.
В настоящее время семь случаев заболевания зафиксировано в Черновицкой области, однако также не исключено его наличие в других регионах. Этого нам только не хватало.
В связи с этим в Минздраве констатировали, что COVID-19 никуда не исчез – он мутирует и пытается уклониться от иммунного ответа. К тому же Украина мало чем отличается от европейских стран, где этот подтип активно распространяется.
В ведомстве напомнили, что эффективной защитой человека от штамма Омикрон являются три дозы вакцины мРНК, в результате чего вырабатывается клеточный иммунитет, предупреждающий тяжелое течение инфекции, госпитализации и смерти.
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Стоит отметить, что в течение последних двух недель в мире наблюдается заметный рост числа заболевших COVID-19. Эксперты обосновывают этот рост новыми штаммами вируса, которые распространяются с июня этого года и являются более заразными, чем предыдущие.
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