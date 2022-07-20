Обидва пацієнти з підтвердженим діагнозом померли у лікарні, пише Politeka.net із посиланням на ВВС.
Влада Гани заявляє, що ставиться до ситуації з підвищеною серйозністю. 98 людей уже відправлено на суворий карантин.
Як повідомляють в ООН, пацієнти не були пов'язані між собою, але перебували в одній лікарні з ідентичними симптомами: висока температура, діарея, нудота та блювання.
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Один із них, 26-річний мешканець Гани, був госпіталізований 26 червня і помер наступного дня. Другий був госпіталізований 28 червня і того ж дня помер.
За словами регіонального директора ВООЗ, влада Гани вже почала готуватися до можливого спалаху. І це дуже важливо, оскільки Марбург може легко вийти з-під контролю.
Уточнюється, що із загиблими пацієнтами контактували близько 90 осіб, включаючи медпрацівників – зараз усі вони перебувають під наглядом фахівців.
Зараження вірусом Марбург викликає захворювання, коефіцієнт летальності у якому сягає 88 відсотків. Однак він може бути значно нижчим за умови надання належної медичної допомоги.
Марбурзький вірус передається людям від летючих мишей і поширюється серед людей шляхом передачі від людини людині: через рідини організму - кров, екскременти, піт і слину.
Свою назву вірус отримав у зв'язку з тим, що вперше був виявлений у Німеччині у 1967 році. Тоді від нього померло семеро людей. Але з того часу випадки в Європі не повторювалися.
На даний момент зареєстрованих вакцин чи противірусних препаратів для лікування марбурзької вірусної хвороби немає.
На ранніх стадіях хворий відчуває головний і м'язовий біль, озноб та втому.
У міру перебігу захворювання симптоми посилюються, починаються хвороби печінки, що супроводжуються жовтяницею, втратою ваги та кровотечею з рота та носа.
Тим часом, Всесвітня організація охорони здоров'я проінформувала громадськість про черговий спалах коронавірусу на європейській частині континенту.
Так, повідомляється, що в Європі почалася нова хвиля коронавірусу, яка спричинена варіантами Омікрон-коронавірусу.
Нагадаємо, мавпяча віспа дісталася до Росії - що відомо.
Також повідомлялося, що коронавірус розбушувався на Одещині.
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