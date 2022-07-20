У Гані зареєстровано два випадки захворювання на смертний вірус Марбург (або Марбурзький вірус), що викликає дуже сильну геморагічну лихоманку.

Обидва пацієнти з підтвердженим діагнозом померли у лікарні, пише Politeka.net із посиланням на ВВС.

Влада Гани заявляє, що ставиться до ситуації з підвищеною серйозністю. 98 людей уже відправлено на суворий карантин.

Marburg virus outbreak in Ghana: What you need to knowhttps://t.co/FWZe1GW6At — HT Life&Style (@htlifeandstyle) July 20, 2022

Як повідомляють в ООН, пацієнти не були пов'язані між собою, але перебували в одній лікарні з ідентичними симптомами: висока температура, діарея, нудота та блювання.

Один із них, 26-річний мешканець Гани, був госпіталізований 26 червня і помер наступного дня. Другий був госпіталізований 28 червня і того ж дня помер.

За словами регіонального директора ВООЗ, влада Гани вже почала готуватися до можливого спалаху. І це дуже важливо, оскільки Марбург може легко вийти з-під контролю.

Уточнюється, що із загиблими пацієнтами контактували близько 90 осіб, включаючи медпрацівників – зараз усі вони перебувають під наглядом фахівців.

Зараження вірусом Марбург викликає захворювання, коефіцієнт летальності у якому сягає 88 відсотків. Однак він може бути значно нижчим за умови надання належної медичної допомоги.

Марбурзький вірус передається людям від летючих мишей і поширюється серед людей шляхом передачі від людини людині: через рідини організму - кров, екскременти, піт і слину.

NCDC on High Alert Amid Confirmation of Marburg Virus in Ghana https://t.co/sfYgzueTBv — Lera24.com (@Lera24news) July 20, 2022

Свою назву вірус отримав у зв'язку з тим, що вперше був виявлений у Німеччині у 1967 році. Тоді від нього померло семеро людей. Але з того часу випадки в Європі не повторювалися.

На даний момент зареєстрованих вакцин чи противірусних препаратів для лікування марбурзької вірусної хвороби немає.

На ранніх стадіях хворий відчуває головний і м'язовий біль, озноб та втому.

У міру перебігу захворювання симптоми посилюються, починаються хвороби печінки, що супроводжуються жовтяницею, втратою ваги та кровотечею з рота та носа.

Тим часом, Всесвітня організація охорони здоров'я проінформувала громадськість про черговий спалах коронавірусу на європейській частині континенту.

Так, повідомляється, що в Європі почалася нова хвиля коронавірусу, яка спричинена варіантами Омікрон-коронавірусу.

Нагадаємо, мавпяча віспа дісталася до Росії - що відомо.

Також повідомлялося, що коронавірус розбушувався на Одещині.

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