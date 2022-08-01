Международные гуманитарные организации оказывают помощь украинцам, пострадавшим в результате российского вторжения. В частности, украинцы могут получить от ООН 6,6 тыс. грн (тремя однаковыми платежами). При этом деньги предназначены для тех, кто не является переселенцем.

Об этом сообщает издание "Пенсионный курьер".

Пенсионеры могут получить 6600 грн в течение трех месяцев. Заявку на получение помощи нужно подать онлайн через платформу «Помощь».

Как это сделать:

1. Выделите раздел «Выплаты от международных организаций».

2. Нажмите кнопку «Заполнить заявку на помощь».

3. Выберите свой социальный статус («Пенсионер»).

4. Заполните данные о себе (фамилия, имя, отчество, РНОКПП (ИНН) — идентификационный код, дату рождения и номер телефона).

5. Укажите номер IBAN (номер банковского счета), если его нет — выберите пункт «Отсутствует карта» и в таком случае можно будет получить средства через «Укрпочту».

Отмечается, что заполнение заявки не гарантирует получение денег. Деньги получат только 65 тысяч пенсионеров. Предпочтение будет отдаваться наиболее уязвимым категориям — например, с наименьшей пенсией.

В случае неполучения средств от ООН, пенсионеры, зарегистрированные на «Помощи», могут претендовать на денежные средства, которые будут поступать от других международных организаций в будущем.

Напомним, какую зарплату получают украинцы, не участвующие в боевых действиях.

Как сообщала Politeka, некоторые украинцы имеют право на новый вид помощи, кого это касается.

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