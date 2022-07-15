Військовослужбовці отримають зарплату, що складається із двох частин.
Специфіку нарахування виплат військовим пояснив голова Міністерства оборони України Олексій Рєзніков.
Виплати, які отримують військовослужбовці в Україні, поділяються на дві частини:
Перша – це щомісячне грошове забезпечення, яке військові отримують відповідно до своєї посади, звання та вислуги років тощо.
Друге – грошова винагорода, встановлена з ініціативи президента період військового становища.
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За словами міністра оборони, мобілізовані особи, які не беруть участь у бойових діях, одержують 30 тисяч гривень грошових виплат на місяць.
Військовослужбовці, які беруть участь безпосередньо у бою, одержують 100 тисяч грн.
«Для воїнів, які беруть участь у боях, додаткова винагорода визначається з розрахунку 100 тисяч гривень на місяць, або приблизно три тисячі гривень на день», – наголосив Резніков.
Наголошується, що кількість днів, які військовий безпосередньо провів у бою, виконував бойові завдання, визначається на підставі бойових наказів та розпоряджень, що видаються військовим командуванням різних структур сил оборони.
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