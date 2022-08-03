Кабинет министров Украины приступил к подготовке законопроекта о дополнительном сборе на импорт. Так, в Украине решили ввести дополнительный сбор на импортные товары в размере 10%.

Об этом сообщил замглавы комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики, нардеп Ярослав Железняк.

"Подтверждаю – правительство уже сейчас готовит законопроект о дополнительном сборе на импорт... Избрали концепцию не дополнительных импортных пошлин (которая сложна в администрировании), а введение 10% сбора на валютообменные операции для покупки всех импортных товаров и услуг", – отметил Железняк.

Украинцы уже отреагировали на эту новость в сети, это имело эффект бомбы, которая взорвалась: "Ага. Уменьшить давление денег в кошельках. Самое время", "А может все же депутатам немного до минимума прожиточной зарплаты порезать", "Так это же бред .сейчас почти все товары завозят из за рубежа", "Страна сейчас на грани... Почти половина (а может и больше) товаров в магазинах везут из заграницы. Производство "лежит", а они налог вводят... Ну, как их назвать?".

Напомним, какую зарплату получают украинцы, не участвующие в боевых действиях.

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