Как сообщает Politeka.net со ссылкой на НБУ, речь идет о деятельности волонтеров и бизнеса.

Так, НБУ позволил банкам не применять лимит на расчеты физлиц-волонтеров по гривневым платежным картам за рубежом для покупки товаров военного назначения.

Но для этого нужно соблюдать ряд требований. Вот они:

операции по счету волонтера должны быть типичными для этого физлица и объем операций, которые осуществлялись по счетам, превышал эквивалент 100 тыс. грн в месяц до 21 июля 2022;

в банк нужно подавать письмо от госоргана или воинской части о сотрудничестве с волонтером и заказе товаров соответствующего назначения (если сумма такой операции превышает эквивалент 400 тыс. грн в месяц);

предоставлять ориентировочную стоимость товара и сроки выполнения заказа;

информировать банк о сборе средств с целью оплаты продукции.

Также отмечается, что физлица-волонтеры могут покупать: рации, бронежилеты, каски, шлемы, военную и тактическую форму, военную и тактическую обувь, защитную одежду, оптические приборы для слежки, беспилотные летательные аппараты, спальные мешки, карематы и средства для предоставления медицинской помощи.

"Если у банка есть информация о недобросовестной деятельности физлица, он может отказать в дальнейшем проводить такие операции в объеме, что превышает 100 тыс. грн в месяц", - предупредили в НБУ.

В перечень товаров военного назначения, для приобретения которых граждане могут покупать валюту и перечислять ее за границу в пределах ежемесячного лимита 400 тыс. грн, теперь включены и рации.

Национальный банк также упрощает валютные ограничения, в частности использование корпоративных платежных карт.

«Банкам разрешено продавать иностранную валюту юрлицам и ФЛПам, резидентам Украины, с зачислением на текущий счет клиента в иностранной валюте для последующего использования соответствующей валюты на расходы с помощью корпоративных платежных карт за границей», - сообщили в НБУ.

Кроме того, на клиентов банка-юрлиц, осуществляющих перевозку грузов в международных сообщениях, не будет распространяться ограничение на расчеты гривневыми платежными картами за рубежом.

Напомним, после нового жесткого решения НБУ закроются сотни обменников.

Также сообщалось о жестком решении НБУ по курсу валют.

Кроме того, Politeka.net писала, что в НБУ объяснили, что будет с ценами после повышения курса доллара.