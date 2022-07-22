Як рішення Нацбанк зафіксувати офіційний курс долара вплине на ціни розповіли у самому НБУ.

Нагадаємо, 21 липня Національний банк уперше з початку активної фази війни підвищив офіційний курс долара до 36,57 грн.

Таке рішення регулятор пояснив зміною внутрішніх та зовнішніх умов існування української економіки. За останні п’ять місяців долар зміцнився майже проти всіх валют через зростання побоювань у світі щодо початку нової рецесії.

Це спричинило паніку серед звичаних українців і апокаліптичний прогноз деяких експертів, що зовсім скоро курс може стати навіть не 40, а 50. Так, економіст Олексій Геращенко припустив, що вже до кінця 2022 року курс гривні до долара в обмінниках може досягти відміток до 40-50 грн/дол.

У самому Нацбанку заспокоюють: «Рішення матиме лише обмежений вплив на інфляцію – близько 2-3 відсоткових пунктів до річних темпів зростання цін, ураховуючи, що 0,6-0,8 із них становитимуть прямі та вторинні ефекти від підвищення цін на пальне».

Також у НБУ запевнили, що коригування фіксованого курсу на 25% не означає рівнозначного зростання цін. Там пояснюють це тим, що в основі цьогорічного зростання споживчих цін насамперед лежить не курсовий фактор, а інші причини - високі світові ціни, рекордна інфляція в світі та наслідки війни.

«По-друге, курс на рівні 29,25 грн за 1 долар США через зміну внутрішньої та зовнішньої ситуації з часу його запровадження поступово втрачав роль якоря в економіці. Це означає, що в ціну імпортованих товарів ще до зміни рівня фіксації офіційного курсу вже закладався вищий курс гривні до долара США. Крім того, частина імпорту закуповувалася за рахунок готівкової валюти, курс на яку також був вищим за офіційний», - запевнили в НБУ.

Також підкреслюється, що в умовах низького споживчого попиту імпортери та торговці лише частково можуть перенести на ціни зростання собівартості імпортованих товарів. Натомість вони будуть змушені коригувати свою власну маржу.

«І, по-четверте, в кошику споживчої інфляції вага товарів, що переважно імпортуються, становить близько третини. Навіть для цих товарів ціноутворення не повністю обумовлюється обмінним курсом», - заспокоюють в НБУ.

Саме тому. Переконуюють в Нацбанку, +25% до офіційного курсу не означає рівнозначного зростання інфляції.

Нагадаємо, що з 22 липня Нацбанк вводить в обіг нову пам’ятну монету номіналом в 10 гривень – як вона виглядає.

Також Нацбанком були озвучені нові правила.

Крім того, у НБУ озвучили прогноз щодо цін на товари та послуги.