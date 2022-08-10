Получать социальные услуги и выплаты теперь можно на основании справки ДМС Украины или Є-Документа.

Как сообщает Politeka.net ссылкой на правительственный портал, такую ​​возможность внутренне перемещенные лица имеют с 7 августа.

Подчеркивается, что такие изменения упрощают получение услуг людям, которые переместились из районов боевых действий и лишились документов.

«Отныне они могут становиться на учет, регистрироваться и получать помощь от государства как внутренне перемещенные лица даже без наличия паспорта», - отмечается в сообщении.

В то же время ВПЛ достаточно предоставить справку от ДМС Украины или временный документ, удостоверяющий личность во время военного положения – Є-Документ, доступный в приложении «Дия».

Также отмечается, что справку о том, что лицо обратилось за оформлением паспорта (ID-карты или паспорта-книжечки) можно получить в подразделениях ГТС, в центрах предоставления административных услуг или в центрах обслуживания граждан «Паспортный сервис».

Кроме того, граждане могут получить справку о том, что лицо обратилось за оформлением паспорта-книжечки или вклеивания в него фотографии при достижении 25-, 45-летнего возраста.

"Но такой документ оформляется только в территориальном подразделении ГТС Украины", - предупредили украинцев.

Напомним, что внутренне перемещенные лица независимо от региона получили одинаковые права. На днях президент Украины Владимир Зеленский подписал Закон Украины 2417-IX «О внесении изменений в Закон Украины «Об обеспечении прав и свобод внутренне перемещенных лиц» о приведении отдельных его положений в соответствие с Законом Украины «Об обеспечении прав и свобод граждан и правовом режиме на временно оккупированной территории Украины».

Тем временем стало известно, что правительство согласовало выделение 44,3 миллиона гривен из резервного фонда для финансирования первых победителей программы грантов на развитие перерабатывающего бизнеса.

Так, участники программы, набравшие наибольшее количество баллов за свои бизнес-проекты, получат средства на оборудование, материалы, сырье и т.д. уже в ближайшее время.

Напомним, также сообщалось о введении особого режима с 11 августа.

Кроме того, Politeka.net писала, что россияне рыдают, убегая из оккупированного Крыма.

Также сообщалось о новой функции от ПриватБанка.