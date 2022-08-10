Відтепер придбати ювілейні монети Національного банку України можна у відділеннях ПриватБанку. Про це повідомили в пресслужбі фінустанови.

Клієнтам будуть доступні відразу декілька наявних монет, що введено в обіг Нацбанком, серед яких і пам’ятна монета «Ой у лузі червона калина». Це – друга монета в серії «Безсмертна моя Україно», започаткована під час повномасштабної війни рф проти України.

В ПриватБанку нагадали, що з 21 липня 2022 року Національний банк переглянув список банків-дистриб’юторів пам’ятних монет України та сувенірної продукції для продажу в умовах воєнного стану.

Наразі монети доступні для придбання лише у визначених відділеннях банку. Ознайомитись з умовами придбання та переліком продукції Банкнотно-монетного двору НБУ, що доступна у ПриватБанку можна на офіційному сайті банку.

Так, наприклад, пам’ятна монета «Ой у лузі червона калина» номіналом 5 гривень обійдеться українцям в 133 гривні. Монета "В єдності – сила" в сувенірному пакуванні коштуватиме 232 гривні. У другій половині серпня ПриватБанк також почне продавати набір із дев’яти пам’ятних монет спеціальних випусків серії «Збройні Сили України» 2018–2020 рр.

Нагадаємо, також повідомлялось, що Нацбанк спростив ряд обмежень.

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