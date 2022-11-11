Об этом, как пишет Politeka.net, сообщил представитель Yasno Сергей Коваленко.
По его словам, отключение электроэнергии в Киеве сегодня будет не в графиках.
«Утро. Ночью произошли новые атаки на энергообъекты Украины. В Киеве сегодня применяются экстренные отключения в больших объемах – то есть мы будем не в графиках», - сообщил Коваленко.
Также он отметил, что экстренные отключения возможны во всех районах города.
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Напомним, в ночь на 11 ноября оккупанты попали в один из объектов критической инфраструктуры Винницкой области.
«Жертв нет. Работают спасательные службы», - сообщил глава Винницкой ОВА Сергей Борзов.
Также напомним, что минувшей ночью враг нанес удар по 5-этажному жилому дому в Николаеве.
Есть жертвы, дом превратился в руины.
Кроме того, Politeka.net писала о введении запрета на новогоднюю иллюминацию – кого коснется.
Тем временем ВСУ быстро продвигаются в Херсонской области, есть список из 12 освобожденных населенных пунктов.