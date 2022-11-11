Про це, як пише Politeka.net, повідомив голова обласної військової адміністрації Олексій Куліба.

Згідно з рішенням, на території Київської області заборонено використання святкової ілюмінації — гірлянд, світлових декорацій тощо.

«Це стосується як комерційної, так і комунальної та державної власності. Світлові декорації новорічних ялинок, парків, вулиць — залишимо на потім. Ми чинимо спротив ворогу, який здійснює енерготерор нашої країни. Максимальна економія електроенергії — це наш цивільний фронт сьогодні», - повідомив Кулеба.

Нагадаємо, сьогодні, 11 листопада, по всій Україні діятимуть планові відключення.

Найбільший обсяг обмежень, підкреслили в Укренерго, буде введено у м. Київ, Київській, Чернігівській, Черкаській, Житомирській областях.

Аварійні обмеження споживання поки що не передбачаються. Графік відключень саме в вашому районі має оприлюднити місцевий оператор системи розподілу (обленерго).

«Будь ласка, не вмикайте одночасно в мережу декілька потужних електроприладів упродовж дня, особливо в пікові години споживання – з 6:00 до 11:00 та з 17:00 до 23:00», - закликали в Укренерго.

Нагадаємо, було опубліковано повний перелік товарів, на який скасовано податки - заради проходження опалювального сезону.

Крім того, Politeka.net писала, що разом з електроенергією може зникнути зв'язок та інет - чому так відбувається.

Також повідомлялось, що Кабмін ухвалив важливе рішення щодо житла для переселенців.