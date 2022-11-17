Иногда отключение электронергии приводит к перебоям со связью, и это может привести к новым трагедиям – люди ведь при необходимости не смогут вызвать даже «скорую».

Что делать в таких случаях, рассказал министр здравоохранения Виктор Ляшко.

По его словам, во-первых, если нельзя вызвать медиков с мобильного, нужно попытаться воспользоваться стационарной связью, региональным мобильным интернет-приложением, или экстренным набором на телефоне.



"Отметим, что благодаря генераторам оперативно-диспетчерская служба работает даже при отключении электроэнергии - звонки на "103" принимают во всех регионах Украины", - пишет SPRAVDI .

Подчеркнем, что целью ракетного удара со стороны России 15 ноября была остановка атомных электростанций Украины.

Об этом заявил первый заместитель министра энергетики Юрий Власенко, отметив, что основные попадания были по подстанциям.

"Вероятно, их энергетики, имеющие схемы питания нашей энергосистемы, подсказали военным куда бить, чтобы остановить наши АЭС. Однако мы смогли быстро привлечь резервные схемы питания для обеспечения работы станций", - сказал он.

Из-за этой массированной атаки в ряде областей Украины ввели аварийные отключения света.

Новая ракетная атака по Украине со стороны оккупантов началась утром 17 ноября. По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, удары были нацелены на добычу газа.

"Сейчас над Киевом пролетают ракеты. Сейчас бомбят нашу газодобычу, бомбят наши предприятия в Днепре, "Южмаш"", - сказал он на Киевском международном экономическом форуме.

Напомним, также сообщалось, почему после отключения электричества может исчезнуть инет и связь.