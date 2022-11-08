Під час тимчасового вимкнення електромереж іноді зникає і мобільний зв’язок, і цьому є пояснення.

Як повідомляє Politeka.net посиланням на Київську міську військову адміністрацію, вся справа в тому, що обладнання вимагає постійного живлення. Аби забезпечити стабільну роботу, застосовують батареї, які можуть забезпечити роботу на 4-5 годин.

«Тому, коли електроенергію вимикають надовго, то акумулятори не встигають перезарядитися», - зазначили в КМВА.

Тобто швидкість відновлення зв’язку залежить від тривалості та масштабів відключення електроенергії.

Найпроблемнішим питання залишається мобільний інтернет, який теж може або зникнути, або працює з перебоями.

«Мережа зазнає значного навантаження, коли більшість переходить з домашнього Wi-Fi на мобільний інтернет. Це впливає на швидкість», - пояснюють в адміністрації, додавши, що у той же час більшість українських мереж зв’язку зберігають свою функціональність і дозволяють телефонувати або відправляти смс.

Тим часом стало відомо, що YASNO планує здійснити оптимізацію графіків відключень світла для зручнішої роботи бізнесу.

"Раніше адрес юридичних осіб, які розміщувалися в окремих будинках, у графіках ймовірних відключень не було, тому вони не могли визначити, коли відключатимуть електроенергію. Зараз до баз додаються адреси юридичних осіб, тому планувати роботу стане простіше", - заявив СЕО компанії Сергій Коваленко.

Також стало відомо, що росія не може вимкнути все світло в Україні.

Так, більшість електроенергії в Україні виробляють АЕС. Але вони покривають лише стабільний рівень споживання, а промисловість і населення споживають е/е нестабільно. Електроенергію для покриття піків нестабільності виробляють станції інших типів - саме їх зараз намагається пошкодити росія.

Намагатись знищити українські АЕС занадто ризиковано, тому навіть якщо вивести з ладу інші станції, світло все одно буде.

Також повідомлялось, що українська енергомережа досі не відновлена після терористичних атак росії.

Крім того нагадаємо, що ціновий ажіотаж на яйця вийшов на новий рівень.

Також Politeka.net писала, що зараз відбувається на валютному ринку.