При включении электроэнергии после длительного ее отсутствия украинцы тут же ставят на подзарядку все гаджеты, включают в розетки микроволновки, стиральные машины, телевизоры и другие приборы.

Однако так делать нельзя из-за негативных последствий, пишет Politeka.net.

Так, гендиректор YASNO Сергей Коваленко сообщил, что в Киеве участились аварии.

«Мы еще не вернулись к графикам, нам сложно планировать. Поэтому после того, как свет подается, начинают включать в розетки все. Автоматика выбивает от перепадов напряжения, но об этом никому не известно, все продолжают думать, что это экстренное отключение», - пояснил Коваленко последствия подключений всех электроприборов сразу.

Коваленко призвал украинцев «не спешить подключаться к сети сразу после того, как вас включили».

Отметим, что электроэнергии больше всего тратят холодильник, микроволновка, стиральная машина, электрочайник, телевизор, компьютер, утюг, фен, обогреватели и бойлер.

Так, например, не стоит набирать полный чайник, если вам необходима, всего лишь чашка напитка, а стиральная машина потребляет значительно больше электроэнергии как при перегрузке ее бельем, так и при неполной его загрузке.

Не тратить лишней энергии также позволит своевременное техобслуживание электротехники. Рекомендуется своевременно удаляйте накипь из чайника и бойлера, размораживайте холодильник, чистите фильтры и мешок пылесоса и прочее.

Добавим, те временем стало известно, что россияне нанесли очередной удар по энергетической инфраструктуре Украины.

Минувшей ночью ракетный удар пришелся по Запорожью.

Как сообщил глава Запорожской ОВА Александр Старух, целью атаки было разрушение промышленной и энергетической инфраструктуры города.

"Как следствие загорелся пожар. По имеющимся данным жертв нет. Пожар оперативно потушили наши спасатели", - сообщил он.

Напомним, отключать электроєнергию украинцам хотят по новой системе.

Ранее стало известно, какой будет главная новогодня елка в Киеве, пока люди сидят без света.

Также сообщалось, что подготовку россии к новой массированной атаке видно из космоса.