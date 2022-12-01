Так, СЕО енергетичної компанії Сергій Коваленко заявив, що застосовуватимуться так звані ручні відключення, пише Politeka.net.

Коваленко зазначив, що в будь-якому населеному пункті є об'єкти критичної інфраструктури, які важливо заживити якнайшвидше, тому їх підключають насамперед і на них не поширюються екстрені відключення. Список таких об'єктів визначає місцева влада.

Однак на цих лініях можуть бути звичайні житлові будинки.

«Якщо їх можна переключити на іншу лінію, що вимикається - то енергетики їх перемикають. Це нешвидкий процес, однак з хорошим прогресом: раніше на столицю таких будинків було 2000, зараз – 745. Але є будинки, які не можна перепідключити на іншу лінію, щоб вимикати разом з усім містом. Однак і щодо них очікується адміністративне рішення – ручне відключення, яке мають робити ЖЕК/ОСББ чи керуючі компанії», - попередив Коваленко.

У свою чергу, українці побоюються, що подібна система призведе лише до того, що відповідальні за ручне відключення забуватимуть включати електрику назад. Також у відповідь на заяву Коваленка люди повідомляють, що вони по 11 годині без світла, «а навколо все горить, як гірлянда»:

«Після ручних відключень часто забувають увімкнути. І це пи... – тому що в такому разі ні графік не прогнозований, ні гарантій, що електрику вчасно повернуть», «Вуличне освітлення вночі вимкніть! Саксаганського вся світиться всю ніч, навіщо? У квартирах світла немає, але і на подвір'ї, і на вулиці з усіх боків світло є», «Навіщо ці ручні відключення? Хоча я й не живу в такому будинку, але для мене звучить погано ідея ганяти людей увімкнути і виклик "за справедливістю". Маячня якась», «Моя думка, що не потрібно вимикати ці будинки. Вимикайте краще в ручному режимі тих хворих на голову людей, які заздрять сусідам, які не вимикають світло. PS Я не заживлений від критичної, якщо що», «Давайте тим, що зі світлом весь час просиділи на 2 тижні вимкніть, для компенсації)) Ви там взагалі подуріли, цей електрик десь пропаде і забуде включити і що тоді робити?».

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