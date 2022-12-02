Украинцам рассказали, как выбрать идеальный повербанк, который сможет пережить очередное отключение света и даже блекаут.

Как пишет Politeka.net, в Украине из-за атак россиян постоянно отключают свет и власти предупреждают о полном блэкауте на несколько дней. Мы собрали советы, которые помогут выбрать идеальный повербанк, который поможет пережить отключения света.

При выборе Powerbank необходимо в первую очередь обратить внимание на емкость и характеристики своих гаджетов, которые вы собираетесь зарядить.

Повербанк может зарядить:

мобильные телефоны; беспроводные наушники; смарт-часы; планшеты.

Самыми популярными считаются повербанки с емкостью 10 000 мА/ч.

"Такого количества заряда достаточно, чтобы полностью зарядить устройства с емкостью 5000-7000 мА/ч. Чтобы рассчитать, на сколько хватит Powerbank, необходимо воспользоваться простой формулой. Для начала необходимо умножить емкость аккумулятора телефона на 1,5. После этого емкость самого Powerbank нужно разделить на полученное число. В результате получим полное количество зарядов", - рассказали эксперты, как считать количество зарядок телефона.

Поэтому чем больше емкость батареи гаджетов, тем больше емкость должна быть в Powerbank.

Эксперты советуют покупать повербанк с дополнительными зарядными шнурами. Один Powerbank может заряжать сразу несколько гаджетов.

Специалисты рассказали, как продлить срок годности повербанка:

после покупки необходимо зарядить батарею на 100%; повербанк лучше не хранить в прохладных местах; процент зарядки повербанка лучше держать на 80%+, если вы долго не пользуетесь гаджетом.

Лучше всего брать повербанки в металлических корпусах - это продлит их срок службы. Стоимость Powerbank зависит не только от емкости, но и бренда. На цену могут влиять также дополнительные функции, а также лэд-подсветка, дополнительные кабели и т. д.

Стоит отметить, цена на повербанк на 10000 мА/ч начинается от 800 грн. Powerbank на 20000 мА/ч можно купить от 1500 грн.



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