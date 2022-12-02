Как пишет Politeka.net, в Украине из-за атак россиян постоянно отключают свет и власти предупреждают о полном блэкауте на несколько дней. Мы собрали советы, которые помогут выбрать идеальный повербанк, который поможет пережить отключения света.
При выборе Powerbank необходимо в первую очередь обратить внимание на емкость и характеристики своих гаджетов, которые вы собираетесь зарядить.
Повербанк может зарядить:
- мобильные телефоны;
- беспроводные наушники;
- смарт-часы;
- планшеты.
Самыми популярными считаются повербанки с емкостью 10 000 мА/ч.
"Такого количества заряда достаточно, чтобы полностью зарядить устройства с емкостью 5000-7000 мА/ч. Чтобы рассчитать, на сколько хватит Powerbank, необходимо воспользоваться простой формулой. Для начала необходимо умножить емкость аккумулятора телефона на 1,5. После этого емкость самого Powerbank нужно разделить на полученное число. В результате получим полное количество зарядов", - рассказали эксперты, как считать количество зарядок телефона.
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Поэтому чем больше емкость батареи гаджетов, тем больше емкость должна быть в Powerbank.
Эксперты советуют покупать повербанк с дополнительными зарядными шнурами. Один Powerbank может заряжать сразу несколько гаджетов.
Специалисты рассказали, как продлить срок годности повербанка:
- после покупки необходимо зарядить батарею на 100%;
- повербанк лучше не хранить в прохладных местах;
- процент зарядки повербанка лучше держать на 80%+, если вы долго не пользуетесь гаджетом.
Лучше всего брать повербанки в металлических корпусах - это продлит их срок службы. Стоимость Powerbank зависит не только от емкости, но и бренда. На цену могут влиять также дополнительные функции, а также лэд-подсветка, дополнительные кабели и т. д.
Стоит отметить, цена на повербанк на 10000 мА/ч начинается от 800 грн. Powerbank на 20000 мА/ч можно купить от 1500 грн.
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