Об этом предупреждает синоптик Наталья Диденко.
Новая компания атмосферных фронтов организует в Украине 12 декабря снова мокрый снег и дождь. В понедельник в Украине будет влажная погода с периодическими осадками. Днем на западе, севере и Винницкой области осадки стихнут (только в Карпатах все равно будет сыпать снег).
В понедельник ожидается уже более холодная погода в западных, северных областях и Винницкой области -1-4 градуса. На востоке, в большинстве центральных областей и Сумской области, а также в южной части еще тепло, +3+9, местами до +9+12 градусов, в Крыму до +15 градусов. В дальнейшем в Украине похолодает.
"Туманы продолжают бродить, разве что похолодание обморозит капельки тумана и они со звоном упадут на землю и дадут хотя бы что-то увидеть за окном. Водители! Эти дни очень сложны для движения на дорогах, без особой надобности не выезжайте или очень внимательно следите за прогнозом погоды ", - предостерегает Наталья Диденко.
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В Киеве понедельник ожидается холоднее, температура воздуха снизится до нуля, дождь с туманом перейдут в мокрый снег, хотя видимость будет оставаться низкой. Осадки в Киеве более вероятны в ближайшую ночь и завтра утром (циклон Birgit), днем немного попустит.
12 декабря будет наблюдаться аномальный ход температуры воздуха: ночь в столице будет теплой, до +3 градусов, а днем похолодает до 0, -1 градуса.
"При приближении температуры воздуха к нулю и ниже станет ОЧЕНЬ скользко на дорогах и тротуарах – поэтому завтра исключительно замедленно ходить, найти наименее скользкую крепкую обувь, не стесняться широко махать руками для баланса, если падать – концентрироваться, но лучше не падать, не забывать брать с собой фонарик или телефон", - подчеркнула синоптик.
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