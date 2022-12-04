Про це повідомляє пресслужба Мінреінтеграції.

Сім’ї ВПО, що перемістилися протягом останнього місяця до Вінницької, Дніпропетровської, Запорізької, Львівської, Чернівецької областей, можуть отримати фінансову підтримку від благодійної організації BHA&Save the children.

Право на отримання грошової допомоги мають:

1. Родини ВПО, які були переміщені протягом останніх 30 днів і не мають безпечного місця проживання.

2. Постраждалі від раптових обстрілів домогосподарства, родини, які втратили члена сім'ї, засоби до існування (пошкоджений/втрачений магазин, ферма, худоба тощо) внаслідок воєнних дій.

3. Домогосподарства з ВПО, які не мають безпечного житла (власного, орендованого чи наданого/розділеного з родичами), та відповідають хоча б одному з критеріїв вразливості:

-домогосподарство ведеться жінкою;

-особою похилого віку (60+);

-особою з інвалідністю;

-домогосподарство з дитиною/дітьми та з особою з інвалідністю, хронічною хворобою, тимчасовою травмою (перелом, післяопераційний стан тощо);

-домогосподарство з дитиною/дітьми та з особою похилого віку (60+);

-з двома та більше дітьми;

-з дитиною/дітьми під опікою;

-з вагітною жінкою або жінкою, що продовжує грудне вигодовування (з дитиною/дітьми віком до 2 років).

За цією програмою українці можуть отримати виплату сумою 2 220 гривень. Гроші надійдуть на банківський рахунок протягом 3 місяців.

Прийом заявок здійснюється через гарячу лінію або в особисті повідомлення на офіційній сторінці у Facebook.

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