Про це повідомляє пресслужба Мінреінтеграції.
Сім’ї ВПО, що перемістилися протягом останнього місяця до Вінницької, Дніпропетровської, Запорізької, Львівської, Чернівецької областей, можуть отримати фінансову підтримку від благодійної організації BHA&Save the children.
Право на отримання грошової допомоги мають:
1. Родини ВПО, які були переміщені протягом останніх 30 днів і не мають безпечного місця проживання.
2. Постраждалі від раптових обстрілів домогосподарства, родини, які втратили члена сім'ї, засоби до існування (пошкоджений/втрачений магазин, ферма, худоба тощо) внаслідок воєнних дій.
3. Домогосподарства з ВПО, які не мають безпечного житла (власного, орендованого чи наданого/розділеного з родичами), та відповідають хоча б одному з критеріїв вразливості:
-домогосподарство ведеться жінкою;
-особою похилого віку (60+);
-особою з інвалідністю;
-домогосподарство з дитиною/дітьми та з особою з інвалідністю, хронічною хворобою, тимчасовою травмою (перелом, післяопераційний стан тощо);
-домогосподарство з дитиною/дітьми та з особою похилого віку (60+);
-з двома та більше дітьми;
-з дитиною/дітьми під опікою;
-з вагітною жінкою або жінкою, що продовжує грудне вигодовування (з дитиною/дітьми віком до 2 років).
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За цією програмою українці можуть отримати виплату сумою 2 220 гривень. Гроші надійдуть на банківський рахунок протягом 3 місяців.
Прийом заявок здійснюється через гарячу лінію або в особисті повідомлення на офіційній сторінці у Facebook.
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