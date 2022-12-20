Об этом, как пишет Politeka.net, сообщили в Укрэнерго.
Так, энергетики отмечают, что произошедшие ночью 19 декабря обстрелы БПЛА объектов магистральных сетей в центральном регионе, а также артобстрелы на востоке Украины привели к очередным повреждениям энергетической инфраструктуры и ухудшению ситуации с энергоснабжением.
В частности, в центральном регионе и Киеве.
«В столице обеспечивается менее половины потребности потребления, в приоритете – питание критической инфраструктуры», – подчеркнули в Укрэнерго.
Энергетики ожидают, что сегодня, 20 декабря, "удастся включить определенное оборудование".
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Это, по их словам, позволит повысить уровень надежности питания, снизить дефицит мощности в столичном энергоузле и заживить больше потребителей.
Напомним, ранее стало известно, что блэкаут в некоторых районах Киевской области может длиться до 23 декабря.
Об этом рассказал глава ОГА Алексей Кулеба.
"Идут возобновление работы. Нужно еще 2-3 дня для того, чтобы изменить ситуацию", - сообщил он.
Он добавил, что ситуация с электричеством в регионе сложная из-за последствий обстрелов, которые произошли 19 декабря ночью.
Вместе с тем, Кулеба сообщил, что электроэнергию начнут давать уже сегодня.
Также напомним, что сообщалось о новом мощном взрыве в Киеве – предварительно в жилом доме взорвался газовый баллон.
На кадрах с места можно увидеть, что квартира превратилась в руины, вместо стены – дыра.
Кроме того, Politeka.net писала, что в ПриватБанке рассказали, какая услуга набирает популярность из-за отключения электроэнергии.