В энергосистеме сохраняется значительный дефицит мощности, так в Киеве обеспечивается менее половины потребности потребления.

Об этом, как пишет Politeka.net, сообщили в Укрэнерго.

Так, энергетики отмечают, что произошедшие ночью 19 декабря обстрелы БПЛА объектов магистральных сетей в центральном регионе, а также артобстрелы на востоке Украины привели к очередным повреждениям энергетической инфраструктуры и ухудшению ситуации с энергоснабжением.

В частности, в центральном регионе и Киеве.

«В столице обеспечивается менее половины потребности потребления, в приоритете – питание критической инфраструктуры», – подчеркнули в Укрэнерго.

Энергетики ожидают, что сегодня, 20 декабря, "удастся включить определенное оборудование".

Это, по их словам, позволит повысить уровень надежности питания, снизить дефицит мощности в столичном энергоузле и заживить больше потребителей.

Напомним, ранее стало известно, что блэкаут в некоторых районах Киевской области может длиться до 23 декабря.

Об этом рассказал глава ОГА Алексей Кулеба.

"Идут возобновление работы. Нужно еще 2-3 дня для того, чтобы изменить ситуацию", - сообщил он.

Он добавил, что ситуация с электричеством в регионе сложная из-за последствий обстрелов, которые произошли 19 декабря ночью.

Вместе с тем, Кулеба сообщил, что электроэнергию начнут давать уже сегодня.

Также напомним, что сообщалось о новом мощном взрыве в Киеве – предварительно в жилом доме взорвался газовый баллон.

На кадрах с места можно увидеть, что квартира превратилась в руины, вместо стены – дыра.

Кроме того, Politeka.net писала, что в ПриватБанке рассказали, какая услуга набирает популярность из-за отключения электроэнергии.